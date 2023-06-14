ماذا فعل رئيس الاتحاد البرازيلي لإقناع ريال مدريد بترك أنشيلوتي؟

وكالات / سما /

ذكر إدينالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بأنه حاول إقناع ريال مدريد بطريقة غير مباشرة بترك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالرحيل عن ريال مدريد، لكي يتولى قيادة منتخب راقصي السيليساو في أقرب فرصة.

كان كارلو أنشيلوتي تحت دائرة النظر من جانب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم منذ فترة، حيث يأمل إدينالدو رودريجيز في أن يكون الرجل الذي يقود المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق فإن رئيس الاتحاد يُصر على رغبته في تعيين المدرب الإيطالي كمدرب جديد لفريق ريو دي جانيرو، وهو المنصب الذي ظل شاغرًا منذ ترك المدرب تيتي منصبه في نهاية مونديال قطر 2022.

وقال إدينالدو رودريجيز بأنه ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث طلب من ريال مدريد إطلاق سراح كارليتو حتى يتمكن من زمام الأمور في منتخب البرازيل.

قال : “لقد أخبرت لويس روبياليس (رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم) وهو صديق لفلورنتينو بأن يطلب منه ترك أنشيلوتي يرحل، كل اللاعبين الذين لعبوا تحت قيادته يفتقدونه ومن ليس لديه مدرب يتطلع لامتلاكه”.

اختتم حديثه:”أنشيلوتي أحد أفضل المدربين في العالم ويمكن أن يدرب واحد من أفضل المنتخبات في العالم، البرازيل”.

مع ذلك فإن كارلو أنشيلوتي لا يزال مُصرًا على موقفه بالاستمرار حتى نهاية عقده مع ريال مدريد، لذلك يبدو انتقاله إلى البرازيل أمرًا مستبعدًا للغاية في الوقت الحالي.