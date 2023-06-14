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موقف مبابي من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

الأربعاء 14 يونيو 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقف مبابي من الانتقال إلى مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة الباييس المدريدية بأن شخصات قطرية ذات نفوذ حول ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، أبلغت كيليان مبابي بإمكانية الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتم به تداول تقارير حول اقتراب استحواذ رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الإسلامي على نادي مانشستر يونايتد.

ذكر تقرير صحيفة الباييس بأنه بالنظر إلى العلاقات القطرية المحتملة بين الناديين فإنه قد يتم ربط بعض اللاعبين بالانتقال ما بين الناديين.

من جانبه فإن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يعتقد بأن تلك الفكرة مثيرة للاهتمام، لكن حتى رغم موقفه هذا، فإن التقارير ربطته أكثر مجددًا بفكرة الانتقال إلى ريال مدريد، وذكرت بأنه قد يكون أكثر اهتمامًا بالانتقال إلى الفريق الإسباني العاصمي.

ينتهي عقد كيليان مبابي في يونيو 2024 وقد أبلغ إدارة النادي بأنه غير مهتم بتمديد عقده حتى2025، ومن ناحية أخرى فإن التقارير تؤكد بأن عملية شراء أسهم اليونايتد قد انتهت عمليًا.

#مانشستر يونايتد #كيليان مبابي

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