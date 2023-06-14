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أليجري يحسم قراره بشأن عرض الهلال

الأربعاء 14 يونيو 2023 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أليجري يحسم قراره بشأن عرض الهلال



وكالات / سما /

التقى المدرب الإيطالي ماكس أليجري مع المدير الرياضي الجديد جيوفاني مانا في يوفنتوس على الغذاء لمناقشة استراتجية البيانكونيري في الموسم القادم، مما يدل على رفضه للعرض الذي قدمه الهلال السعودي.

كانت هناك تقارير متعددة خلال الأسبوع الماضي تفيد بأن أليجري قد تم طلبه من قبل النادي السعودي براتب من شأنه أن يزيد ثلاثة أضعاف عقده الحالي في يوفنتوس.

ومع ذلك وحسب التحديثات الأخيرة فإن المدرب كان سعيدًا بسماع هذا العرض، لكنه لم يكن ينوي أبدًا أن يغادر الفريق الذي مقره في تورينو.

لتأكيد ذلك، تناول ماكس أليجري غداء عمل مع جيوفاني مانا، الذي تمت ترقيته من مشروع الجيل التالي في يوفنتوس ليتولى منصب المدير الرياضي في الفريق الأول.

شهد الاجتماع النقاش حول اللاعبين الذين قد يمددون عقودهم التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو بما في ذلك خوان كوادرادو وأدريان رابيو.

وكشف صحيفة جازيتا بأن يوفنتوس لا يزال يأمل أيضًا في إعادة التفاوض مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي للحصول على خدمات أركاديوش ميليك على سبيل الإعارة من جديد.

#الهلال #أليجري #يوفنتوس

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