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الأسير بكر دراغمة يدخل عامه الـ22 والأخير في الأسر

الأربعاء 14 يونيو 2023 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل الأسير بكر دراغمة (42 عاما) من طوباس عامه الـ22 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنّ الأسير دراغمة تعرض للمطاردة قبل اعتقاله عام 2002، وأُصيب إصابة خطيرة برصاص الاحتلال قبل اعتقاله بـ6 أشهر، وحكم عليه الاحتلال بعد ثلاث سنوات من اعتقاله، بالسّجن لمدة 22 عاما.

وفي عام 2003، اُستشهدت شقيقته هبة دراغمة، وهدم الاحتلال منزل عائلته، واُعتقل أشقاؤه، الذين حُرموا لاحقًا من زيارته.

وخلال سنوات أسره، تمكّن دراغمة من استكمال دراسته، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.

#بكر دراغمة #نادي الأسير

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