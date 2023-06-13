فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت أحرونوت":
- مصدر في الليكود: نتنياهو في كافة الأحوال سيخسر المعركة
- قبل نتنياهو: هرتسوغ سيزور واشنطن
- مقربون من نتنياهو: هو يفعل كل ما بوسعه لتلقي الدعوة لكن مصادر أميركية اكدت انه لن يزور البيت الأبيض
- الاطاحة بقائد عسكري على الحدود المصرية بعد عملية قتل ثلاثة جنود من قبل شرطي مصري
- اغلاق ملف التحقيق في قضية قتل المسن عمر اسعد
- شيلي يحيموفيتش تكتب: نتنياهو وبن غفير والشباكي تملصوا من المسؤولية حول الجريمة بالمجتمع العربي
* "معاريف":
- ليبرمان: كافة الأمور تسير باتجاه اعادة اريه درعي للحكومة
- لبيد لقضاة المحكمة بعد الانتهاء من شهادته في ملف نتنياهو: لا احسدكم
- مسؤول أميركي يعترف: لا نتحدث مع الايرانيين
* "هآرتس":
- تخوف في الكنيست من التصويت غير المتوقع لانتخاب اعضاء كنيست للجنة اختيار القضاة
- امطار غزيرة في تل ابيب في شهر حزيران.. ظاهرة تحدث كل عشر سنوات
- تسفي برئيل: يجب اعادة بن غفير الى شعبة اليهود في الشاباك
- تقرير: نصف الأراضي الفلسطينية التي تصادر تستغل من قبل المستوطنين
- الجنود الذين تسببوا بوفاة عمر اسعد لن يحاكموا