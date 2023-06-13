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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 14 يونيو 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت أحرونوت":

- مصدر في الليكود: نتنياهو في كافة الأحوال سيخسر المعركة

- قبل نتنياهو: هرتسوغ سيزور واشنطن

- مقربون من نتنياهو: هو يفعل كل ما بوسعه لتلقي الدعوة لكن مصادر أميركية اكدت انه لن يزور البيت الأبيض

- الاطاحة بقائد عسكري على الحدود المصرية بعد عملية قتل ثلاثة جنود من قبل شرطي مصري

- اغلاق ملف التحقيق في قضية قتل المسن عمر اسعد

- شيلي يحيموفيتش تكتب: نتنياهو وبن غفير والشباكي تملصوا من المسؤولية حول الجريمة بالمجتمع العربي

* "معاريف":

- ليبرمان: كافة الأمور تسير باتجاه اعادة اريه درعي للحكومة

- لبيد لقضاة المحكمة بعد الانتهاء من شهادته في ملف نتنياهو: لا احسدكم

- مسؤول أميركي يعترف: لا نتحدث مع الايرانيين

* "هآرتس":

- تخوف في الكنيست من التصويت غير المتوقع لانتخاب اعضاء كنيست للجنة اختيار القضاة

- امطار غزيرة في تل ابيب في شهر حزيران.. ظاهرة تحدث كل عشر سنوات

- تسفي برئيل: يجب اعادة بن غفير الى شعبة اليهود في الشاباك

- تقرير: نصف الأراضي الفلسطينية التي تصادر تستغل من قبل المستوطنين

- الجنود الذين تسببوا بوفاة عمر اسعد لن يحاكموا

#الصحف الإسرائيلية

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