رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استشهاد الشاب فارس عبد المنعم حشاش (19 عاما)، وإصابة ثمانية مواطنين، وقصف منزل خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- شهيد وثماني إصابات خلال عدوان احتلالي على مخيم بلاطة

- اشتية: برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية مبني على محو واستباحة حدود 67 وضم الضفة

- الرئيس يصل الصين في زيارة دولة رسمية تستمر ثلاثة أيام

- الأسرى يغلقون الأقسام بشكل جزئي ووقفتا إسناد في البيرة وطولكرم

- تظاهرات داخل أراضي الـ48 رفضا للجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية

- أربعة توائم عبر نطفة مهربة

- 16 عاما على الانقلاب الدموي

* "الأيام":

- استشهاد شاب وإصابة ثمانية وقصف منزل خلال اقتحام واسع النطاق لمخيم بلاطة

- الرئيس يبدأ زيارة رسمية إلى الصين

- الإذاعة الإسرائيلية تنشر تفاصيل مخطط بناء 4570 وحدة استيطانية بالضفة والقدس

- إصابة أربعة جنود إسرائيليين ومستوطن في عمليتي إطلاق نار بالقرب من يعبد

- القدس تواصل حملة التضامن مع عائلة صب لبن ضد قرار تهجيرها

- جيش الاحتلال يستولي على 70 دونماً من أراضي عزون عتمة ومسحة للاستيطان

- بایدن يدعو هرتسوغ لزيارة البيت الأبيض ولا دعوة لنتنياهو

- الاحتلال يغلق ملف التحقيق باستشهاد المسن عمر أسعد دون توجيه لوائح اتهام

- "العفو الدولية": "جرائم حرب" محتملة خلال التصعيد الأخير بغزة

- ترمب يمثل أمام محكمة ميامي ويدفع ببراءته في قضية الوثائق السرية

* "القدس":

- شهید و8 جرحى في مخيم بلاطة

- إصابة مستوطن و4 جنود بعمليتي إطلاق نار قرب جنين

- الرئيس يصل الصين في زيارة رسمية

- منظمة العفو: "جرائم حرب" محتملة خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة

- مسؤول أوروبي يزور الأقصى ويؤكد التزام الاتحاد بالوضع القائم فيه كمسجد اسلامي

- تدمير منشأتين وإخطار ثالثة وأخذ قياسات منزل

- الوثائق المتعلقة بلائحة اتهام ترامب

- إعلان نتائج التحقيق الإسرائيلي بإطلاق النار على الحدود المصرية وعزل مسؤول في الجيش

- إصابة واعتقال محتجين ضد الحكومة الاسرائيلية