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انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أيار الماضي

الأربعاء 14 يونيو 2023 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أيار الماضي



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل خلال شهر أيار/ 2023 انخفاضاً مقداره 0.26% مقارنة مع شهر نيسان 2023.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 16.93%، وأسعار البيض بمقدار 6.47%، وأسعار البطاطا بمقدار 6.39%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.98%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.70%، رغم ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.59%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.03%.

وكان لانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأكبر في انخفاض هذا المؤشر، اذ انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البصل والبطاطا 3 شواقل/كغم لكل منهما، والبيض 18 شيقلا/2كغم، والكوسا 5 شواقل/كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 10 شواقل/كغم، والملوخية المفرطة 30 شيقلا/كغم، والفلفل الأخضر الحار والخيار البلدي 6 شواقل/كغم لكل منهما، والدجاج 19 شيقلا/كغم، رغم ارتفاع أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ العنب الأبيض 16 شيقلا/كغم، والمشمش الحموي 19 شيقلا/كغم، والخوخ 11 شيقلا/كغم، ولحم العجل 53 شيقلا/كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار 2023 مع شهر أيار 2022 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.86% (بواقع 4.33% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.62% في القدس، وبنسبة 2.51% في قطاع غزة).

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر أيار 2023 مقارنة مع شهر نيسان 2023، ويعزى ذلك الى انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 21.96%، والدجاج الطازج بمقدار 7.97%، والخضروات الطازجة بمقدار 2.05%، والبطاطا بمقدار 1.96%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.57%، والبيض بمقدار 0.73%، رغم ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.44%، واللحوم الطازجة بنسبة 1.34%، والغاز بنسبة 0.82%.

وانخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط؛ البصل والبطاطا 4 شواقل/كغم لكل منهما، والدجاج 18 شيقلا/كغم، والكوسا 5 شواقل/كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 11 شيقلا/كغم، والملوخية المفرطة 33 شيقلا/كغم، والفلفل الأخضر الحار 7 شواقل/كغم، والخيار البلدي 6 شواقل/كغم، والسولار 5.93 شيقل/لتر، والبيض 20 شيقلا/2كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ العنب الأبيض 18 شيقلا/كغم، والمشمش الحموي 22 شيقلا/كغم، والخوخ 12 شيقلا/كغم، ولحم العجل 54 شيقلا/كغم.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.24% خلال شهر أيار 2023 مقارنة مع شهر نيسان 2023، ويعود ذلك الى انخفاض أسعار البيض بمقدار 17.32%، والبطاطا بمقدار 15.93%، والخضروات الطازجة بمقدار 15.10%، والخضروات المجففة بمقدار 9.45%، وأسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 6.22%، والخبز بمقدار 1.73%، ودقيق الحبوب "الطحين" بمقدار 1.57%، رغم ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 8.16%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.86%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.78%.

وانخفضت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البيض 13 شيقلا/2كغم، والبصل والبطاطا والبندورة العناقيد والكوسا 2 شيقلا/كغم لكل منها، والفاصولياء الخضراء العريضة 6 شواقل/كغم، والملوخية المفرطة 15 شيقلا/كغم، والفلفل الأخضر الحار 4 شواقل/كغم، والخيار البلدي 3 شواقل/كغم، وطحين السلام 105.5 شيقل/25كغم، رغم ارتفاع أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 17 شيقلا/كغم، والعنب الأبيض 10 شيقلا/كغم، والمشمش الحموي 8 شواقل/كغم، والخوخ 6 شواقل/كغم، ولحم العجل 45 شيقلا/كغم.

انخفاض طفيف في مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر أيار 2023 مقارنة مع شهر نيسان 2023، نتيجة لانخفاض أسعار العصائر بمقدار 12.81%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 9.62%، والخضروات الطازجة بمقدار 8.34%، والبطاطا بمقدار 4.46%، والبيض بمقدار 2.22%، واللحوم الطازجة بمقدار 1.71%، رغم ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.99%، والفواكه الطازجة بنسبة 2.97%، وأسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.40%، والأرز بنسبة 1.39%.

وسجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ عصير توبيزينا 8 شواقل/1.5لتر، والبصل والبطاطا 5 شواقل/كغم لكل منهما، والبندورة العناقيد 8 شواقل/كغم، والكوسا 9 شواقل/كغم، والباذنجان 6 شواقل/كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 13 شيقلا/كغم، والملوخية المفرطة 38 شيقلا/كغم، والفلفل الأخضر الحار 10 شواقل/كغم، والخيار البلدي 7 شواقل/كغم، والبيض 32 شيقلا/2كغم، ولحم العجل 59 شيقلا/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر الدجاج 27 شيقلا/كغم، والعنب الأبيض والمشمش الحموي 25 شيقلا/كغم لكل منهما، والخوخ 13 شيقلا/كغم، وأرز حبة قصيرة 159 شيقلا/25كغم.

#أسعار المستهلك

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