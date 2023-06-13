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العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأربعاء 14 يونيو 2023 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، قواتها في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، كما وفرضت قيودها على دخول المصلين للأقصى، وتُدقق في هوياتهم.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

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