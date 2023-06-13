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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الأربعاء 14 يونيو 2023 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تركزت في محافظات جنين وطولكرم والقدس.

وطالت هذه الاعتقالات: الشقيقين محمد، وضياء تركمان بعد مداهمة منزلهما في حي خروبة في جنين، والشاب قصي أبو الرب من بلدة جلبون في أعقاب اقتحام منزل عائلته.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عامر سلامة من سكان مخيم طولكرم عند مروره عن حاجز دير شرف قرب نابلس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الشيخ عقب اقتحام منزله في بلدة عناتا شمال المدينة، فيما اعتقل الشاب شادي شرحة بعد الاعتداء عليه في شارع الواد بالقدس المحتلة.

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