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حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد

الأربعاء 14 يونيو 2023 03:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد



جنين/سما/

 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات لمنازل المواطنين في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين، وذلك خلال اقتحامها المتواصل للبلدة منذ ساعات.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من رامي توفيق أبو بكر ومصطفى شوقي عبادي والأسير المحرر أحمد جواد أبو بكر، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مؤمن محمود عبادي وأحمد ناصر عبادي بعد مداهمة منزليهما في حي "الملول"، قبل أن تفرج عنهما في وقت لاحق.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة، منذ ساعات العصر، وداهمت عدة أحياء فيها، وأغلقت حاجز "دوتان" العسكري، ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها، بذريعة تعرض مركبة مستوطنين لإطلاق نار.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرابطة بين يعبد ومريحة وعدد من الطرق الفرعية بالسواتر الترابية، وشددت من حصارها العسكري على البلدة، ومنعت حركة تنقل المواطنين.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة، وعلى تسجيلات كاميرات مراقبة في البلدة، وشنت حملات مداهمة وتفتيش واسعة في المنازل والمحال التجارية.

وشهدت عدة أحياء في البلدة مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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#جنين #يعبد

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