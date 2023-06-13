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فيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي يستهدف مناطق بريف دمشق

الأربعاء 14 يونيو 2023 01:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي يستهدف مناطق بريف دمشق



دمشق/سما/

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، فجر اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق فيما يجري التحقق من طبيعتها.

وأشارت "سانا" إلى أن  "وسائط الدفاع السوري الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق".

وأفاد التلفزيون السوري بأن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء ريف دمشق".

وحسب "إذاعة شام إف إم"، فإن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف محيط قرية المقيلبية في الكسوة غربي دمشق، وسيارات الإطفاء توجهت للمكان لإخماد الحريق الناجم عن الاستهداف دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية حتى اللحظة. 

#سوريا

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