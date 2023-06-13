سي إن إن: ترامب رهن الاعتقال

واشنطن/سما/

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رهن الاعتقال، وذلك قبيل مثوله أمام هيئة المحكمة الفيدرالية في ميامي على خلفية قضية الاحتفاظ بوثائق سرية.

وأضافت الشبكة أنه سيتم أخد بصمات أصابع الرئيس السابق، ووضع مساعده والت ناوتا قيد الاعتقال مع أخذ بصمات أصابعه أيضا.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى محكمة في ميامي اليوم الثلاثاء، لمواجهة اتهامات بإساءة التعامل مع أسرار حكومية.

هذا وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المحكمة وسط المدينة، حيث من المتوقع أن ينفي ترامب أكثر من 30 تهمة تتعلق بنقل عشرات الوثائق السرية بشكل غير قانوني عند مغادرته البيت الأبيض في عام 2021، وعرقلة جهود استردادها.

وأصبح ترامب أول رئيس في التاريخ الأمريكي تتهمه هيئة محلفين فيدرالية كبرى.

وتم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة ميامي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات رسمية للإعلان عن التهم الموجهة إليه وإتاحة الفرصة له للرد عليها.

كما سيتم تحديد إجراءات الحجز الاحتياطي والجدول الزمني للجلسات القضائية اللاحقة.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة، يمكن أن تصل عقوبتها إلى نحو 20 عاما من السجن.

وبحسب السجلات، احتفظ ترامب بوثائق سرية تتضمن أسرارا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما تتضمن الوثائق معلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية للدول الأجنبية والولايات المتحدة، وتضمنت تفاصيل حول قدرات نووية لدولة أجنبية.