حماس تعقب على عملية جنين

غزة/سما/

عقبت حركة حماس، مساء اليوم، على عملية إطلاق النار التي وقعت عند معبر الريحان قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرت عن إصابة مستوطن و4 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس: "ان العملية البطولية اليوم في جنين ضد جنود الاحتلال، تثبت قدرة المقاومة في الضفة على مفاجأة الاحتلال وتوجيه الضربات لجيشه

‏واعتبر قاسم في تصريح وصل وكالة سما "أن هذه العمليات تأكيد جديد على فشل الاحتلال في وقف المقاومة، وعجزه الكامل عن حسم المعركة

وأكد أن ‏المقاومة ستواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال حتى طرده عن كامل أرضنا الفلسطينة