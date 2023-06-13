بايدن يدعو هرتسوغ لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل

القدس المحتلة/سمام

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، لزيارة البيت الأبيض في واشنطن الشهر القادم.



ووفق القناة، "تأتي هذه الزيارة التي من المنتظر أن تكون في يوليو/تموز القادم، وسط توترات بشأن مستقبل الأنشطة النووية الإيرانية، حيث تحاول إدارة بايدن إنقاذ صفقة من شأنها إعادة السيطرة الدولية على البرنامج النووي مقابل تخفيف العقوبات.



وكان قد التقى هرتسوغ آخر مرة مع بايدن في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حيث ناقش الاثنان التوترات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.