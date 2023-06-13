  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بايدن يدعو هرتسوغ لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل

الثلاثاء 13 يونيو 2023 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يدعو هرتسوغ لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل



القدس المحتلة/سمام

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، لزيارة البيت الأبيض في واشنطن الشهر القادم.


ووفق القناة، "تأتي هذه الزيارة التي من المنتظر أن تكون في يوليو/تموز القادم، وسط توترات بشأن مستقبل الأنشطة النووية الإيرانية، حيث تحاول إدارة بايدن إنقاذ صفقة من شأنها إعادة السيطرة الدولية على البرنامج النووي مقابل تخفيف العقوبات.


وكان قد التقى هرتسوغ آخر مرة مع بايدن في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول  2022، حيث ناقش الاثنان التوترات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: هل سنشتاق لأيام أبو مازن؟

إجلاء جماعيّ محتمَل ومئات الضحايا والمواقع المدمَّرة... هكذا ستبدو إسرائيل بعد هجوم تنفّذه في إيران

انتحار عالم الرياضيات الذي أرعب أمريكا في زنزانته

الكشف عن تفاصيل "فشل أمني" في قاعدة عسكرية إسرائيلية

إصابة 5 إسرائيليين بعملية إطلاق نار قرب جنين (صور وفيديو)

أسعار صرف العملات

"يوم القنبلة.. من أسوأ لأسوأ".. رعب في إسرائيل من امتلاك مصر والسعودية والإمارات سلاحا نوويا

الأخبار الرئيسية

image_processing20221007-3466472-ug8km1

الاحتلال يقرر إغلاق ملفّ التحقيق باستشهاد المسنّ عمر أسعد

الاحتلال يصادق الأسبوع المقبل على إنشاء 4570 وحدة استيطانية بالضفة والقدس

photo_2023-06-13_14-44-19

ردود فعل إسرائيلية ساخطة بعد عملية إطلاق النار قرب جنين

photo_2023-06-13_18-02-21

نابلس تشيّع جثمان الشهيد فارس حشاش

photo_2023-06-13_17-23-32

جيش الاحتلال يعلن نتائج تحقيقاته في عملية الشهيد محمد صلاح ويتخذ عدة قرارات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية