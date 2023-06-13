الاحتلال يصادق الأسبوع المقبل على إنشاء 4570 وحدة استيطانية بالضفة والقدس

القدس المحتلة/سما/

أكدت الإذاعة العامة الإسرائيلية، الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال ستصادق الأسبوع المقبل على بناء 4570 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس. جاء ذلك تأكيدًا لما نشره موقع "اكسيوس"، أن الاحتلال أبلغ إدارة جو بايدن بهذا الخصوص.

وأوضحت الإذاعة، أن 1332 وحدة استيطانية ستحصل على موافقة لإدخالها المراحل النهائية من العمل، بينما 3238 وحدة استيطانية أخرى ستحصل على موافقة لدخول إجراءات رسم المخططات، وستكون الموافقة النهائية جاهزة بعد ذلك.

وأضافت، أن عدد الوحدات الاستيطانية التي تم المصادقة عليها منذ تولي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مسؤولية الإدارة المدنية، قبل ستة شهور، يتجاوز ما يتم المصادقة عليه في عام كامل، وهذا يحدث لأول مرة.

وأوضحت، أن الوحدات الاستيطانية التي ستحصل على الموافقة النهائية موزعة على مستوطنات تمتد من القدس إلى شمال الضفة الغربية وجنوبها. وهي: "موديعين جاردز" و"بيتار عيليت" في القدس، و"غوش عتصيون" المقامة بين القدس وبيت لحم والخليل، و"معاليه أدوميم" المقامة على أراضي أبو ديس والعيزرية قرب القدس، و"جفعات زئيف" المقامة على أراضي البيرة، و"نيفيه تسوف" المقامة على أراضي رام الله.

ويشمل البناء الاستيطاني أيضًا، مستوطنة "مفو دوتان" المقامة قرب عرابة ويعبد، و"حرميش" المقامة شمال طولكرم، و"الكانا" المقامة على أراضي قرية مسحة، و"ربابا" المقامة على أراضي قرى حارس ودير استيا وقراوة بني حسان في محافظة سلفيت، و"كارنية شومرون" المقامة بين قلقيلية وسلفيت، و"كرمئيل" و"كريات أربع" المقامتان في الخليل، و"أدورايم" و"تيليم" المقامتان شمال غرب الخليل.

ويأتي الإعلان عن هذا البناء الاستيطاني الواسع ليشكل انتهاكًا إسرائيليًا صريحًا لتفاهمات قمتي العقبة (أواخر فبراير) وشرم الشيخ (أواخر مارس)، التي جمعت السلطة الفلسطينية والاحتلال والولايات المتحدة ومصر والأردن، حيث تضمنت قمة العقبة التزام "إسرائيل" بتجميد الاستيطان من ثلاثة إلى ستة شهور، بينما تضمنت قمة شرم الشيخ تجميد الاستيطان لأربعة شهور.