  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يغلق طرقا بالسواتر الترابية ويداهم منازل ويعتقل شابين في يعبد

الثلاثاء 13 يونيو 2023 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق طرقا بالسواتر الترابية ويداهم منازل ويعتقل شابين في يعبد



جنين/سما/

- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الطرق الفرعية لبلدة يعبد جنوب غرب جنين، بالسواتر الترابية، وداهمت عدة منازل، واعتقلت شابين.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أغلق الطريق الرابطة بين يعبد ومريحة وعدد من الطرق الفرعية بالسواتر الترابية، وشدد من حصاره العسكري على البلدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وفتشتها واستجوبت سكانها، واعتقلت الشابين مؤمن محمود عبادي وأحمد ناصر عبادي بعد مداهمة منزليهما في حي "الملول"، كما استولت على مركبة، مشيرةً إلى أن عدة أحياء في البلدة تشهد مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة، منذ ساعات العصر، وداهمت عدة أحياء فيها، وأغلقت حاجز "دوتان" العسكري، ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها، بذريعة تعرض مركبة مستوطنين لإطلاق نار.

-

#جنين

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: هل سنشتاق لأيام أبو مازن؟

إجلاء جماعيّ محتمَل ومئات الضحايا والمواقع المدمَّرة... هكذا ستبدو إسرائيل بعد هجوم تنفّذه في إيران

انتحار عالم الرياضيات الذي أرعب أمريكا في زنزانته

الكشف عن تفاصيل "فشل أمني" في قاعدة عسكرية إسرائيلية

إصابة 5 إسرائيليين بعملية إطلاق نار قرب جنين (صور وفيديو)

أسعار صرف العملات

"يوم القنبلة.. من أسوأ لأسوأ".. رعب في إسرائيل من امتلاك مصر والسعودية والإمارات سلاحا نوويا

الأخبار الرئيسية

image_processing20221007-3466472-ug8km1

الاحتلال يقرر إغلاق ملفّ التحقيق باستشهاد المسنّ عمر أسعد

الاحتلال يصادق الأسبوع المقبل على إنشاء 4570 وحدة استيطانية بالضفة والقدس

photo_2023-06-13_14-44-19

ردود فعل إسرائيلية ساخطة بعد عملية إطلاق النار قرب جنين

photo_2023-06-13_18-02-21

نابلس تشيّع جثمان الشهيد فارس حشاش

photo_2023-06-13_17-23-32

جيش الاحتلال يعلن نتائج تحقيقاته في عملية الشهيد محمد صلاح ويتخذ عدة قرارات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية