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نابلس تشيّع جثمان الشهيد فارس حشاش

الثلاثاء 13 يونيو 2023 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس تشيّع جثمان الشهيد فارس حشاش



نابلس/سما/

شيّعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد فارس عبد المنعم حشاش (19 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة للاجئين، شرق المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، باتجاه منزل ذوي الشهيد في المخيم، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل الصلاة عليه في مسجد "عباد الرحمن"، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم.

وردّد المشيّعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن استشهاد الشاب حشاش برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على مخيم بلاطة.

وقالت الوزارة إن الشاب حشاش وصل مستشفى رفيديا الحكومي مصابا بالرصاص الحي في الصدر والبطن والأطراف السفلية، وقد أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

كما أصيب ثمانية مواطنين بينهم طفل، بالرصاص الحي، وصفت جروح أربعة منهم بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

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#نابلس

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