مكة/سما/

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الثلاثاء، وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية إلى مكة المكرمة، والبالغ عددها 910، يرافقها البعثات الإدارية والطبية والوعظية والإعلامية.

وأكد البكري أن جميع الحجاج بخير وصحة جيدة، مبينا أن لجنة المطار كانت باستقبالهم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومن ثم تم نقلهم إلى مكة المكرمة بحافلات حديثة، يرافق كل حافلة واعظ يقوم بشرح مناسك الحج والعمرة وكذلك مرافقة الحجاج بأداء عمرة القدوم.

وأوضح أنه فور وصول الحجاج إلى مكة المكرمة تم تسكينهم في الفنادق المخصصة لهم، مؤكدا أن "جميع طواقم وزارة الأوقاف على استعداد تام لتقديم أفضل الخدمات للحجاج".

وبين البكري أنه من المقرر أن تصل باقي الرحلات تباعا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة حتى يوم الجمعة المقبل.

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