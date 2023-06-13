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الرجوب يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام على آخر المستجدات السياسية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام على آخر المستجدات السياسية



رام الله/سما/

 أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء، ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام، سفن كوبمانز، والوفد المرافق، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب ضيفه في صورة الوضع السياسي الحالي، والأوضاع الصعبة التي يواجهها أبناء شعبنا جراء انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب بحق الأرض والمقدسات، وتنكرها لحقوق شعبنا وهويته، وتنصلها من التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد أن إيجاد حل لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، هو السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

بدوره، أكد كوبمانز موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين ودعم عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

#جبريل الرجوب

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