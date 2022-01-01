فتح" تنعى شهيدها الشاب فارس حشّاش

رام الله/سما/

نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) شهيدها الشابّ فارس حشاش، الذي استُشهد، اليوم الثلاثاء، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مخيّم بلاطة.

وأكّدت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم، أنّ جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا تكشف بما لا يدع مجالًا للشك عن التوجّه التصعيديّ لحكومة الاحتلال المتطرّفة، مضيفة أنّ شعبنا لن يذعن لإرهاب الاحتلال، وسيواصل نضاله الوطنيّ المشروع حتى إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

ودعت حركة "فتح" المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ، وكبح عدوان الاحتلال بحقّ شعبنا، مُحمّلةً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع جرّاء سياساتها الإرهابيّة.