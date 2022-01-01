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فتوح يطالب البرلمانات الدولية بالتدخل لكبح إرهاب حكومة اليمين الإسرائيلية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يطالب البرلمانات الدولية بالتدخل لكبح إرهاب حكومة اليمين الإسرائيلية



رام الله/سما/

 طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، البرلمانات الدولية والمؤسسات الأممية "بالتدخل لكبح إرهاب حكومة اليمين المتطرف العنصري".

وقال فتوح في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "قصف منازل المدنيين الآمنين بصواريخ حربية وقنابل محرمة في مخيم بلاطة، واستشهاد المواطن فارس الحشاش والعديد من الإصابات بالصدر، هو الإرهاب والإجرام"، محملا حكومة نتنياهو الفاشية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم اليومية.

وأضاف أن "هذه الجرائم تحدث والمجتمع الدولي لا يحرك ساكنا، بل يقومون بحماية إسرائيل وتسليحها، وإفشال أي قرار يدينها في مجلس الأمن، الأمر الذي شجع حكومة المستوطنين اليمينية على التمادي بانتهاكاتها وخرقها للقوانين والمواثيق الدولية".

#روحي فتوح

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