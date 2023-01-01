مواجهات عقب اقتحام الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين

جنين/سما/

اندلعت مواجهات، اليوم الثلاثاء، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة أحياء فيها، وأغلقت حاجز "دوتان" العسكري، ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة.

وأضافت، أن قوات كبيرة من الجيش انتشرت عند أطراف البلدة من جميع الاتجاهات وفرضت حصارا عليها ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون المحيطة بالبلدة، وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة، بدعوى تعرض مركبة مستوطنين لإطلاق نار.