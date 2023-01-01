  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: إرشادات مهمة حول تصاريح العمل بالداخل المحتل

الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إرشادات مهمة حول تصاريح العمل بالداخل المحتل



غزة/سما/

نشرت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإرشادات المهمة حول إصدار تصريح عمل جديد في الداخل المحتل أو عند تجديد التصريح.

وقالت الوزارة في بيانٍ نشرته اليوم: "إنّه عند الحصول على تصريح احتياجات اقتصادية سيتم إرسال رسالة قصيرة إلى رقم الهاتف المعتمد لدى وزارة العمل من مديرية العمل القريبة من مكان السكن تفيد بالسماح بالسفر عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وأضافت: "أنه عند الحصول على تصريح مشغل أو تجديد تصريح المشغل أو تحويل تصريح الاحتياجات الاقتصادية إلى مشغل يرجى تسليم صورة عن تصريح المشغل إلى مكتب العمل القريب من مكان السكن".


وتابعت الوازرة: "إنّ الحاصلين على تصاريح احتياجات اقتصادية ولديهم سجلات تجارية حقيقية ولتجنب حجز التصريح عند تجديده، عليهم بالتوجه إلى أقرب مكتب عمل لتقديم خلوات الطرف".

وأكملت: "وفي حالة سحب التصريح يجب ابلاغ المعبر ووزارة العمل، مشيرةً إلى أنّه يمنع التوجه إلى حاجز "بيت حانون" "إيرز" إلا بعد وصول رسالة إلى رقم الهاتف المحمول المعتمد لدى وزارة العمل تسمح بالمغادرة.



-

#غزة
-

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: هل سنشتاق لأيام أبو مازن؟

إجلاء جماعيّ محتمَل ومئات الضحايا والمواقع المدمَّرة... هكذا ستبدو إسرائيل بعد هجوم تنفّذه في إيران

انتحار عالم الرياضيات الذي أرعب أمريكا في زنزانته

عملية الحدود: إعلام إسرائيلي يكشف عن فحوى رسالة نقلتها المخابرات المصرية إلى تل أبيب

الكشف عن تفاصيل "فشل أمني" في قاعدة عسكرية إسرائيلية

أسعار صرف العملات

"إسرائيل" تبلغ أميركا عزمها بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة.. والخارجية الفلسطينية تعلق

الأخبار الرئيسية

Screenshot_1

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

إصابة 5 إسرائيليين بعملية إطلاق نار قرب جنين (صور وفيديو)

قراءة-في-العدوان-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة_mini

"العفو الدولية": "جرائم حرب" خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

الاحتلال يحاصر منزلا بمخيم بلاطة ويطالب احد الشبان بتسليم نفسه

الكشف عن حقيقة تأخير صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية