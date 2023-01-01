  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"العفو الدولية": "جرائم حرب" خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العفو الدولية": "جرائم حرب" خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة



غزة/سما/

دانت منظمة العفو الدولية، العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو المنصرم، واعتبرت أنه يمكن أن يرقى إلى مستوى "جرائم حرب".

وقالت المنظمة إن "الغارات الإسرائيلية دمرت منازل فلسطينيين بشكل غير قانوني وفي كثير من الأحيان دون ضرورة عسكرية في شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين"، مؤكدة أن "إسرائيل شنت غارات جوية غير متناسبة، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال".

وبحسب المنظمة فإن "شن هجمات غير متناسبة عمدا يعد جريمة حرب"، مبينة أنها "حققت في تسع غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار وتدمير مبانٍ سكنية في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن ثلاث هجمات منفصلة منها وقعت في الليلة الأولى من القصف الجوي الإسرائيلي في 9 مايو، "عندما استهدفت قنابل دقيقة التوجيه ثلاثة من كبار قادة سرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي)، وقتلت عشرة مدنيين وجرحت ما لا يقل عن 20 آخرين".

وبينت أن هذه القنابل "أطلقت في مناطق مكتظة بالسكان داخل مدينة غزة... عندما كانت العائلات نائمة في منازلها، مما يشير إلى أن من خططوا للهجمات وأذنوا بها توقعوا، وعلى الأرجح تجاهلوا، الضرر غير المتناسب الذي سيطال المدنيين".

#منظمة العفو الدولية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: هل سنشتاق لأيام أبو مازن؟

إجلاء جماعيّ محتمَل ومئات الضحايا والمواقع المدمَّرة... هكذا ستبدو إسرائيل بعد هجوم تنفّذه في إيران

انتحار عالم الرياضيات الذي أرعب أمريكا في زنزانته

عملية الحدود: إعلام إسرائيلي يكشف عن فحوى رسالة نقلتها المخابرات المصرية إلى تل أبيب

الكشف عن تفاصيل "فشل أمني" في قاعدة عسكرية إسرائيلية

أسعار صرف العملات

"إسرائيل" تبلغ أميركا عزمها بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة.. والخارجية الفلسطينية تعلق

الأخبار الرئيسية

Screenshot_1

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

إصابة 5 إسرائيليين بعملية إطلاق نار قرب جنين (صور وفيديو)

-

غزة: إرشادات مهمة حول تصاريح العمل بالداخل المحتل

الاحتلال يحاصر منزلا بمخيم بلاطة ويطالب احد الشبان بتسليم نفسه

الكشف عن حقيقة تأخير صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية