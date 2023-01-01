إصابة 4 مستوطنين بعملية إطلاق نار قرب جنين (صور وفيديو)

جنين/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 4 مستوطنين إسرائيليين بجروح متفاوتة في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية عند معبر الريحان قرب جنين.

ووفق القناة 14 العبرية، فان مركبة مسرعة أطلقت النار تجاه شاحنة إسرائيلية ثم أطلقت النار مرة أخرى تجاه مركبة إسرائيلية، أسفرت عن إصابة 4 مستوطنين.

وفي تفاصيل العملية، أفادت قناة كان العبرية بإصابة مستوطن بجروح في يده ووصل إلى معبر الريحان، وأبلغ عن إصابة 3 آخرين في مكان الحادث بحالة طفيفة.

وذكرت مصادر عبرية أن منفذو عملية إطلاق النار على مركبات المستوطنين أطلقوا النار من مكانين مختلفين قرب جنين، مشيرة إلى أن قوات كبيرة وصلت مكان العملية

يتبع..