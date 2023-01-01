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الاحتلال يخطر بوقف العمل في مستودع للزيوت في يطا

الثلاثاء 13 يونيو 2023 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطارا بوقف العمل في مستودع للزيوت في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الشبابي أسامة المخامرة ، إن قوات الاحتلال داهمت قرية التواني بمسافر يطا، وسلمت المواطن جمال العمور إخطارا بوقف العمل بشكل نهائي في مستودع للزيوت، علما انه تم ايقاف العمل فيه سابقا بضغط من المستوطنين.

وأضاف المخامرة، أن قوات الاحتلال صورت شبكة كهرباء في المنطقة، التي سبق وأخطرت بإزالتها، كما تم تصوير عدد من المنازل تعود لعائلة ربعي.

وأشار إلى أن تلك القوات احتجزت عددا من المتضامنين الأجانب الذين جاءوا لتوثيق هذه الانتهاكات.

#يطا #الاحتلال #الخليل

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