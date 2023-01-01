الاحتلال يحاصر منزلا بمخيم بلاطة ويطالب احد الشبان بتسليم نفسه

رام الله / سما /

اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة جنوبي نابلس، واندلع اشتباك مسلح إثر محاصرة منزل يطالب الاحتلال الشاب المتواجد فيه بتسليم نفسه.

وأُصيب أشخاص برصاص الاحتلال إثر محاولة الشبان الفلسطينيين التصدي لقوات الاحتلال، وفق ما أعلنت مؤسسة الهلال الأحمر، في حين يمنع الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين في المخيم.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الاشتباكات المسلحة آخذة بالاشتداد في المخيم وسماع دوي عدة انفجارات إثر إلقاء عبوات ناسفة تجاه قوات جيش الاحتلال، وأضافت المصادر أنه تم إطلاق صواريخ مضادة تجاه المنزل المحاصر.

ودفع الاحتلال بقوات عسكرية خاصة وتعزيزات نحو المخيم بعد اندلاع الاشتباك.