  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المحكمة العسكرية" تباشر النظر في قضية شهيد الواجب الوطني خالد مصلح

الثلاثاء 13 يونيو 2023 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المحكمة العسكرية" تباشر النظر في قضية شهيد الواجب الوطني خالد مصلح



غزة/ سما /

عقدت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري في غزة، صباح الثلاثاء، أولى جلساتها للنظر في قضية استشهاد الملازم خالد محمد مصلح، برصاص أحد الخارجين على القانون، وذلك، وفقاً للمادتين (7 و8) من قانون القضاء العسكري رقم (4) لعام 2008م، وتعديلاته.

وكانت النيابة العسكرية أنهت جميع التحقيقات بملف القضية، أمس الإثنين، وقدمت لائحة الاتهام للمحكمة ضد المتهم (عصام سليمان محمد النباهين)، مدني من مواليد عام 1990، وموقوف بتاريخ 10 يونيو 2023، لارتكابه جريمة قتل الشهيد (ملازم/ خالد محمد مصلح) أثناء تأدية مهامه في إنفاذ القانون.

وقامت النيابة العسكرية بجميع الإجراءات القانونية، من استجواب للمتهم بحضور محاميه، وجمع وتقديم الأدلة الثبوتية، والاستماع لشهود الواقعة، وتقرير الطب الجنائي، بالإضافة لتقرير الأدلة الجنائية ومعاينة مسرح الجريمة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: هل سنشتاق لأيام أبو مازن؟

"حماس" و"الجهاد" تكشفان حقيقة التفاوض على هدنة طويلة الأمد مع "إسرائيل"

إجلاء جماعيّ محتمَل ومئات الضحايا والمواقع المدمَّرة... هكذا ستبدو إسرائيل بعد هجوم تنفّذه في إيران

انتحار عالم الرياضيات الذي أرعب أمريكا في زنزانته

عملية الحدود: إعلام إسرائيلي يكشف عن فحوى رسالة نقلتها المخابرات المصرية إلى تل أبيب

حزب الله يهدد بقصف تل أبيب ودخول الجليل.. رسالتنا لـ"إسرائيل" ليست مزحة

الكشف عن تفاصيل "فشل أمني" في قاعدة عسكرية إسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يحاصر منزلا بمخيم بلاطة ويطالب احد الشبان بتسليم نفسه

الكشف عن حقيقة تأخير صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بقطاع غزة

نخالة

الهطل الإعلامي .. عن الهدنة طويلة الأمد!

20230613124308

إجلاء جماعيّ محتمَل ومئات الضحايا والمواقع المدمَّرة... هكذا ستبدو إسرائيل بعد هجوم تنفّذه في إيران

الرئيس عباس يصل الصين في زيارة رسمية تستمر 4 أيام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية