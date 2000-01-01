محكمة إسرائيلية تلزم السلطة بدفع 4 ملايين شيكل لمرشدين سياحيين

القدس المحتلة / سما /

قبلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، دعوى تعويض مالي بقيمة 4 ملايين شيكل رفعت ضد السلطة الفلسطينية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذه الدعوى رفعت من منظمة "شورات هدين" اليمينية الإسرائيلية بالنيابة عن 59 مرشدًا سياحيًا، ادعوا أنهم تعرضوا لأضرار اقتصادية خلال عملهم في الانتفاضة الثانية التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول 2000.

ووفقًا للموقع العبري، فإن المحكمة قضت بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع هذا المبلغ عن الأضرار التي لحقت بالمرشدين السياحيين عن الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين أول 2000، وحتى مايو/ أيار 2022، بسبب الهجمات الفلسطينية خاصة في مناطق الضفة الغربية.

وكانت رفعت القضية عام 2003، ولكن بعد تأجيل طويل أخذت المحكمة قرارها.