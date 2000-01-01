  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

محكمة إسرائيلية تلزم السلطة بدفع 4 ملايين شيكل لمرشدين سياحيين

الثلاثاء 13 يونيو 2023 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تلزم السلطة بدفع 4 ملايين شيكل لمرشدين سياحيين



القدس المحتلة / سما /

قبلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، دعوى تعويض مالي بقيمة 4 ملايين شيكل رفعت ضد السلطة الفلسطينية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذه الدعوى رفعت من منظمة "شورات هدين" اليمينية الإسرائيلية بالنيابة عن 59 مرشدًا سياحيًا، ادعوا أنهم تعرضوا لأضرار اقتصادية خلال عملهم في الانتفاضة الثانية التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول 2000.

ووفقًا للموقع العبري، فإن المحكمة قضت بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع هذا المبلغ عن الأضرار التي لحقت بالمرشدين السياحيين عن الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين أول 2000، وحتى مايو/ أيار 2022، بسبب الهجمات الفلسطينية خاصة في مناطق الضفة الغربية.

وكانت رفعت القضية عام 2003، ولكن بعد تأجيل طويل أخذت المحكمة قرارها.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: هل سنشتاق لأيام أبو مازن؟

"حماس" و"الجهاد" تكشفان حقيقة التفاوض على هدنة طويلة الأمد مع "إسرائيل"

إجلاء جماعيّ محتمَل ومئات الضحايا والمواقع المدمَّرة... هكذا ستبدو إسرائيل بعد هجوم تنفّذه في إيران

انتحار عالم الرياضيات الذي أرعب أمريكا في زنزانته

عملية الحدود: إعلام إسرائيلي يكشف عن فحوى رسالة نقلتها المخابرات المصرية إلى تل أبيب

حزب الله يهدد بقصف تل أبيب ودخول الجليل.. رسالتنا لـ"إسرائيل" ليست مزحة

الكشف عن تفاصيل "فشل أمني" في قاعدة عسكرية إسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يحاصر منزلا بمخيم بلاطة ويطالب احد الشبان بتسليم نفسه

الكشف عن حقيقة تأخير صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بقطاع غزة

نخالة

الهطل الإعلامي .. عن الهدنة طويلة الأمد!

20230613124308

إجلاء جماعيّ محتمَل ومئات الضحايا والمواقع المدمَّرة... هكذا ستبدو إسرائيل بعد هجوم تنفّذه في إيران

الرئيس عباس يصل الصين في زيارة رسمية تستمر 4 أيام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية