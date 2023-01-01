انطلاق القافلة الأولى من الحجاج عبر معبر الكرامة

رام الله / سما /

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، القافلة الأولى من قوافل حجاج بيت الله الحرام، من مدينة الرئيس محمود عباس للحج والعمرة، عبر معبر الكرامة شرق مدينة أريحا.

وشارك في استقبال وفود الحجاج في مدينة محمود عباس للحج والعمرة، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ومدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا، الذين أكدوا أنه تم وضع الترتيبات الكاملة لمغادرة حجاج الضفة الغربية بسهولة ويسر عبر معبر الكرامة، وصولاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ومنها إلى السعودية، لتسهيل سفر الحجاج وتقديم الخدمات لهم.

ويتواصل منذ ساعات الصباح توافد حجاج المحافظات الشمالية إلى مدينة الرئيس محمود عباس، حيث سيغادر 2100 حاج حتى مساء اليوم الثلاثاء بواقع 42 حافلة، فيما سيغادر يوم غد الأربعاء 1800 حاج بواقع 36 حافلة.

ويعمل معبر الكرامة اليوم وغدا الأربعاء 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين، لتسهيل وصول الحجاج وتوفير جميع الخدمات المناسبة لهم.