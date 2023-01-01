الكشف عن حقيقة تأخير صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بقطاع غزة

غزة/ سما /

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، على أن المنحة القطرية على حالها ولا يوجد أي تغيير أو تبديل فيما يتعلق بمبلغ أو آلية صرفها.

وأعلن في تصريح إذاعي، اليوم الثلاثاء، أن المنحة القطرية ستصرف خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري.

وأشار إلى أن من يتابع الإعلام بالشكل الجيد فيلاحظ نشاط الاحتلال الصهيوني بنشر الإشاعات لمحاولة زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة وتوتير المجتمع في الوسط الغزي.

وأكد معروف، على أن هناك جهود تبذل وكشوفات أعدت سعيًا لإضافة أعداد جديدة في ملفات المنحة القطرية، منوهًا إلى وجود مساعٍ جادة لمحاولة زيادة مبلغ المنحة بما يعزز من إمكانية الصرف للمواطنين.