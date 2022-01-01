الكشف عن مقدار الاسلحة النووية لدى اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إن عدد الأسلحة النووية القابلة للاستخدام ارتفع بشكل طفيف عام 2022، في ظل تنفيذ الدول لخطط طويلة الأجل لتحديث القدرات النووية وتعزيزها، وحذر من أن العالم على أعتاب مرحلة خطيرة.

وكشف أن روسيا والولايات المتحدة تمتلكان معًا ما يقرب من 90 في المائة من جميع الأسلحة النووية ، وقد زادت ترسانة الصين النووية بمقدار 60 رأسًا حربيًا.

وقد انخفض العدد الإجمالي للرؤوس الحربية النووية التي تملكها المملكة المتحدة والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا إلى 12512 في مطلع عام 2023 مقابل 12710 في مطلع عام 2022، بحسب سبيري.

وعلى الرغم من أن بعض تلك الرؤوس الحربية قديم ويحتاج إلى التفكيك، فإن هناك 9576 رأسًا حربيًّا في “مخزونات عسكرية للاستخدام المحتمل”، أي بزيادة 86 عن العام الماضي.

وفيما يتعلق باسرائيل التي لا تعترف علناً بامتلاك أسلحة نووية ، هناك بحوزتها ما يقرب من 90 رأس نووي بحسب تقييم المعهد السويدي ، الذي اكد أن هذا الرقم ظل مستقراً في العامين الماضيين.

"مع وجود خطط بمليارات الدولارات لتحديث مخزونات الأسلحة النووية وتوسيعها في بعض الحالات ، يبدو أن الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية المعترف بها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تنحرف أكثر فأكثر عن التزامها بنزع السلاح .

وتمتلك روسيا والولايات المتحدة معًا ما يقرب من 90 في المائة من جميع الأسلحة النووية. ويبدو أن عدد أحجام ترساناتهما النووية (أي الرؤوس الحربية القابلة للاستخدام) ظل مستقرًا نسبيًا في عام 2022 ، على الرغم من انخفاض الشفافية بشأن السلاح النووي في كلا البلدين بعد الحرب في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة "أكثر من ألف رأس حربي تم تفكيكها ، ويتم تفكيكها تدريجياً.

زاد تقدير SIPRI لحجم الترسانة النووية الصينية من 350 رأسًا حربيًا في يناير 2022 إلى 410 في يناير 2023 ، ومن المتوقع أن يستمر في النمو.اعتمادًا على الطريقة التي تقرر بها بناء قواتها ، يمكن أن تمتلك الصين على الأقل عددًا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBMs) مثل الولايات المتحدة أو روسيا بحلول بداية العقد.

الإضافة إلى ذلك ، على الرغم من أن المملكة المتحدة لم تعمل على زيادة مخزونها من الأسلحة النووية في عام 2022 ، فمن المتوقع أن يزداد مخزونها من الرؤوس الحربية في المستقبل نتيجة لإعلان حكومة المملكة المتحدة في عام 2021 أنها رفعت حدها من 225 إلى 260 رأسًا حربيًا. .وقالت الحكومة أيضا إنها لن تكشف علنا ​​عن كميات أسلحتها النووية أو نشر رؤوس حربية أو صواريخ.

في عام 2022 ، واصلت فرنسا خططها لتطوير غواصة صواريخ باليستية من الجيل الثالث (SSBN) وصاروخ كروز جديد إلى جانب تجديد وتحديث الأنظمة الحالية.تعمل الهند وباكستان أيضًا على توسيع ترساناتهما النووية ، حيث يقدم كلا البلدين ويستمران في تطوير أنواع جديدة من أنظمة إيصال الأسلحة النووية في عام 2022. وبينما تظل باكستان محور التركيز الأساسي للرادع النووي الهندي ، يبدو أن الهند تركز بشكل متزايد على الأنظمة طويلة المدى. ، بما في ذلك تلك القادرة على الوصول إلى وجهات في جميع أنحاء الصين.

تواصل كوريا الشمالية إعطاء الأولوية لبرنامجها النووي العسكري كعنصر رئيسي في إستراتيجيتها للأمن القومي.في حين أن كوريا الشمالية لم تجر تفجيرًا نوويًا في عام 2022 ، فقد أجرت أكثر من 90 تجربة صاروخية.قد تكون بعض هذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.يقدر معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) أن البلاد جمعت حوالي 30 رأساً حربياً ولديها مواد انشطارية كافية لما مجموعه 50-70 رأساً حربياً.