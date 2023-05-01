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يسري نصر الله يكشف عن سبب إغلاق أذنه عند سماع صوت أنغام

الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
يسري نصر الله يكشف عن سبب إغلاق أذنه عند سماع صوت أنغام



وكالات / سما /

على مدار الساعات الماضية انتشرت وبقوة صورة تجمع ما بين المطربة أنغام والمخرج الكبير يسرى نصر الله.. ولافتت تلك الصورة أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي بقوة..إذ ظهرت أنغام تتغني فى حين حرص المخرج على سد أذنيه بشكل واضح..

و فى أول رد  له أكد  يسري نصر الله أنه يحترم ما تقدمه أنغام من أغنيات متميزة ولم يكن الأمر مقصود تماما.. وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”:  تابعت في اليومين اللي فاتوا بمزيج من الدهشة والابتسام انتشار فيديو ليا حاطط أيديا على وداني في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي من أربع أو خمس سنين أثناء فقرة غنائية أدتها الفنانة الكبيرة أنغام. أيامها وضحت لأنغام إنه كان فيه مشكلة هندسية كبيرة في ظبط التوازن بين صوت الأوركسترا وتحديدا آلات الإيقاع وبين صوتها، سببت تشويش ف الصوت. 

 

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وتابع: اللي أنا منزعج منه هو إن أيامها ماحدش علق خالص على الموضوع ده والفيديو مانتشرش، وإن  انتشاره دلوقتي  تحديدا غالبا مرتبط باللي بيتردد عن زواج الفنانة أنغام من معالي الوزير تركي آل الشيخ. كل إللي أقدر أقوله للناس  إللي عاوزين يعملوا ترند على حسابي هو إن ده ما يصحش وما ينفعش خالص معايا. وإني  بحب جدا صوت  الفنانة الكبيرة أنغام وباحترم شخصيتها واختياراتها، وباتمنى لها  كل السعادة.

#يسري نصر الله #أنغام

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