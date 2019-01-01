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مقعد طائرة من طابقين يثير صدمة الركاب

الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقعد طائرة من طابقين يثير صدمة الركاب



وكالات / سما /

أثارت صور متداولة لمقعد طائرة من طابقين جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الناس حول ما إذا كانت فكرة جيدة أم مجرد رغبة استغلالية من شركات الطيران لزيادة عدد الكراسي.

قد لا يبدو الأمر جذابًا بشكل خاص على الورق، لكن مصمم مقاعد الطائرة البالغ من العمر 23 عامًا "أليخاندرو نونيز فيسنتي" يعتقد أن المقاعد ذات المستوى المزدوج هي مستقبل الطيران الاقتصادي.

ظهرت صور النموذج الأولي لمقعد الطائرة Chaise Longue، الذي صممه أليخاندرو نونيز فيسنتي، لأول مرة في العام الماضي.

في عمر 23 عامًا فقط، ابتكر مصمم مقاعد الطائرة نسخته الثانية، حيث قام بعرضها في معرض إنتيريورز للطائرات في هامبورج بـ ألمانيا وفقًا لشبكة CNN.

لكن المقاعد المزدوجة ذات الطابقين لم تعجب معظم رواد السوشيال ميديا الذين هاجموا الابتكار وقالوا بأنه كارثة، لكن أليخاندرو أوضح أن الكراسي بهذا الشكل مريحة أكثر للركاب والغرض منها توفير مساحة شخصية ومساحة لراحة الساقين.

تخرج نونيز فيسنتي من جامعة برونيل لندن في عام 2021 بدرجة في التصميم الصناعي والتكنولوجيا، وفقًا لموقع LinkedIn.

وبدأ مشروعه المكون من طابقين بينما كان لا يزال في المدرسة في نوفمبر 2019.

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