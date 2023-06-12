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جريمة هزت مصر.. قتل والده بـ 6 طعنات وألقى جثته من الطابق الثامن

الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة هزت مصر.. قتل والده بـ 6 طعنات وألقى جثته من الطابق الثامن



وكالات / سما /

في جريمة بشعة تدمي القلوب، أقدم شاب مصري على قتل والده المسن طعناً خلال مُشاجرة نشبت بينهما، ولم يكتف بذلك بل قام بإلقاء جثته من الطابق الثامن.

بدأت خيوط الجريمة تتكشف بعدما أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية في القاهرة عثورهم على جثة شخص مصاب بطعنات في البطن والصدر، في أحد شوارع منطقة السيدة زينب.

فانتقلت الشرطة إلى المكان لتكتشف أن الضحية رجل يبلغ من العمر 57 سنة، قتل بـ 6 طعنات في جسده، بالإضافة إلى تهشم في منطقة الرأس بسبب السقوط من أعلى العقار.

إلى ذلك، تحفظ فريق البحث على الكاميرات الموجود في مكان الحادث لتفريغها، كما تم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الواقعة، وقالت التحريات الأولية أن ابن المتوفى وراء ارتكاب الواقعة بعد مشاجرة نشبت بينهما داخل مسكنهم.

كما تم القبض على نجل المجني عليه، وطالبت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة، وكشف ملابساتها.

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