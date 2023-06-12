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‫ما أعراض بطء القلب؟

الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
‫ما أعراض بطء القلب؟



وكالات / سما /

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن بطء ‫القلب يندرج ضمن أمراض عدم انتظام ضربات القلب؛ حيث تكون ضربات القلب ‫بطيئة للغاية، أي أقل من 60.

ويتراوح المعدل الطبيعي لضربات القلب بين 60 و80 ضربة في الدقيقة في وضع الراحة.

‫وأوضحت المؤسسة أن أسباب بطء القلب تكمن في الرجفان الأذيني والأزمة ‫القلبية والقصور الوظيفي للغدة الدرقية ونقص البوتاسيوم.

‫وتتمثل أعراض بطء القلب في:

الصداع.

الغثيان.

القيء.

الدوار.

ضيق التنفس.

فقدان الوعي.

‫وينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫انخفاض معدل ضربات القلب والخضوع للعلاج في الوقت المناسب وقبل حدوث مضاعفات، فالرجفان الأذيني والأزمة القلبية يتطلبان طلب الإسعاف فورا.

وأوصت المؤسسة باتباع نظام غذائي ‫صحي غني بالمعادن والفيتامينات، والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية والإقلاع عن ‫التدخين وتجنب التوتر النفسي.

#القلب #الصحة #الجسم #بطء القلب

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