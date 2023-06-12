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هل يجب شرب الماء بعد تناول البطيخ فى الصيف؟

الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يجب شرب الماء بعد تناول البطيخ فى الصيف؟



وكالات / سما /

حل الصيف وحان الوقت لتخزين جميع الأطعمة والفواكه المرطبة، من أهم هذه الفاكهة البطيخ، وهو فاكهة غنية بالعصارة ومفضل لدى الجميع على 92٪ من الماء.

بالإضافة إلى ذلك، فهي مليئة بالعناصر الغذائية ومصدر كبير لمضادات الأكسدة، لكن في حين أن البطيخ هو الفاكهة الأكثر رواجًا خلال الصيف، إلا أنه لا يخلو من الجدل، يعتقد الكثير من الناس أن شرب الماء بعد تناول البطيخ ليس آمنًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الجهاز الهضمي.

هل شرب الماء بعد تناول البطيخ آمن؟

وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء ، مما يساعد على تروي العطش والحفاظ على مستويات الترطيب المثالية، غني بفيتامينات A و C التي تدعم وظيفة المناعة وتعزز صحة الجلد. بالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها خيارًا مغذيًا ومرضيًا للوجبات الخفيفة.

ولكن هل تم مقاطعتك من قبل عند شرب الماء بعد تناول البطيخ؟ إذا كان لديك ، فهذا لأن الكثيرين يعتقدون أن شرب الماء بعد تناول البطيخ قد يخفف من عصارة الجهاز الهضمي ويعيق عملية الهضم.

"لا يوجد دليل علمي لدعم هذا الادعاء. الجسم قادر على هضم وامتصاص العناصر الغذائية من البطيخ والماء بكفاءة في وقت واحد ".

وبحسب الطبيب فإن شرب الماء بعد تناول البطيخ آمن بشكل عام ولا توجد آثار جانبية محددة مرتبطة به. وأضاف أنه مع ذلك، سواء اخترت شرب الماء مباشرة بعد تناول البطيخ أم لا ، فهي مسألة تفضيل شخصي.

يمكنك شرب الماء متى شعرت بالعطش

OnlyMyHealth، لا يوجد وقت انتظار محدد موصى به لشرب الماء بعد تناول البطيخ. يمكنك شرب الماء كلما شعرت بالعطش أو حسب احتياجاتك المعتادة من الترطيب، من المهم أن تبقى رطبًا بشكل كافٍ طوال اليوم ، بغض النظر عن موعد تناول البطيخ أو أي طعام آخر ".

إذا كانت لديك أية مخاوف محددة بشأن صحة الجهاز الهضمي أو أي حالات طبية أخرى ، فمن الأفضل دائمًا استشارة أخصائي رعاية صحية للحصول على مشورة شخصية".

لماذا من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم؟

تتكون أجسامنا من حوالي 60٪ من الماء، ويلعب الماء دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، لذلك، إليك بعض الأسباب التي تجعل البقاء رطبًا أمرًا مهمًا:

توازن السوائل

الماء ضروري للحفاظ على توازن سوائل الجسم، يساعد في نقل العناصر الغذائية والأكسجين وفضلات الجسم في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي يضمن الترطيب الكافي أن تعمل أنظمة الجسم بشكل صحيح.

الأداء البدني الأمثل

عندما تصاب بالجفاف، يمكن أن يتأثر أداؤك البدني، يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في الحفاظ على الوظيفة المناسبة للعضلات، وتليين المفاصل، وتنظيم درجة حرارة الجسم.

الوظيفة المعرفية

يمكن أن يضعف الجفاف القدرات المعرفية، مثل التركيز واليقظة والذاكرة.

الهضم والتمثيل الغذائي

يلعب الماء دورًا مهمًا في هضم وامتصاص الطعام. شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يمنع الإمساك ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة.

صحة الجلد

الماء ضروري لبشرة صحية، يساعد على ترطيب البشرة ، ويحافظ على مرونتها ، ويعزز مظهر الشباب، يمكن للجفاف أن يجعل الجلد جافًا ومتقشرًا وأكثر عرضة للتجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

وظيفة الكلى

تلعب الكلى دورًا مهمًا في تصفية الفضلات والسموم من الجسم، شرب كمية كافية من الماء يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية.

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