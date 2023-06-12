شباب رفح يستعيد لاعباً مهماً

رفح / سما /

استعاد نادي شباب رفح لاعباً مهماً لصفوفه مع انطلاق مرحلة الإعداد للموسم القادم 2023-2024 بمشاركة جميع اللاعبين والصفقات الجديدة.

وأعلن وليد أبو دان نجم شباب رفح عن شفاءه التام من إصابة الكسر في القدم الذي تعرض لها في آخر مباريات الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وقال أبو دان إنه وصل لمرحلة التعافي من الإصابة بعد مرحلة طويلة من العلاج، معلناً العودة للعمل من جديد للتحدي القادم في الموسم المقبل مع شباب رفح.

ويعتبر أبو دان من أبز لاعبي خط الوسط خلال أكثر من 10 سنوات ظهر فيها مع شباب رفح وحقق معه ما يقارب 14 لقباً رسمياً حتى أصبح من أكثر لاعبي فلسطين تتويجاً بالألقاب.