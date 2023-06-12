  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شباب رفح يستعيد لاعباً مهماً

الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يستعيد لاعباً مهماً



رفح / سما /

استعاد نادي شباب رفح لاعباً مهماً لصفوفه مع انطلاق مرحلة الإعداد للموسم القادم 2023-2024 بمشاركة جميع اللاعبين والصفقات الجديدة.

وأعلن وليد أبو دان نجم شباب رفح عن شفاءه التام من إصابة الكسر في القدم الذي تعرض لها في آخر مباريات الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وقال أبو دان إنه وصل لمرحلة التعافي من الإصابة بعد مرحلة طويلة من العلاج، معلناً العودة للعمل من جديد للتحدي القادم في الموسم المقبل مع شباب رفح.

ويعتبر أبو دان من أبز لاعبي خط الوسط خلال أكثر من 10 سنوات ظهر فيها مع شباب رفح وحقق معه ما يقارب 14 لقباً رسمياً حتى أصبح من أكثر لاعبي فلسطين تتويجاً بالألقاب.

#شباب رفح #وليد أبو دان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: هل سنشتاق لأيام أبو مازن؟

"حماس" و"الجهاد" تكشفان حقيقة التفاوض على هدنة طويلة الأمد مع "إسرائيل"

انتحار عالم الرياضيات الذي أرعب أمريكا في زنزانته

إجلاء جماعيّ محتمَل ومئات الضحايا والمواقع المدمَّرة... هكذا ستبدو إسرائيل بعد هجوم تنفّذه في إيران

عملية الحدود: إعلام إسرائيلي يكشف عن فحوى رسالة نقلتها المخابرات المصرية إلى تل أبيب

حزب الله يهدد بقصف تل أبيب ودخول الجليل.. رسالتنا لـ"إسرائيل" ليست مزحة

الكشف عن تفاصيل "فشل أمني" في قاعدة عسكرية إسرائيلية

الأخبار الرئيسية

نخالة

الهطل الإعلامي .. عن الهدنة طويلة الأمد!

20230613124308

إجلاء جماعيّ محتمَل ومئات الضحايا والمواقع المدمَّرة... هكذا ستبدو إسرائيل بعد هجوم تنفّذه في إيران

1021292469_0_0_3083_1734_1920x0_80_0_0_b5d91a408345167b21e8c5c88005a1c6

قلق أمريكي من قرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

photo_2023-06-12_21-31-46

الكشف عن تفاصيل "فشل أمني" في قاعدة عسكرية إسرائيلية

H1teHu1g2_0_0_1300_732_0_x-large

صحيفة عبرية: هل سنشتاق لأيام أبو مازن؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية