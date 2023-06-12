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اتحاد الكرة يسحب قرعة بطولة الناشئين في غزة

الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يسحب قرعة بطولة الناشئين في غزة



غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قرعة بطولة الأشبال “مواليد 2008”, المقررة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري, بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ومندوبي الأندية المشاركة.

ويشارك في البطولة 40 ناديا وأكاديمية، موزعين على 8 مجموعات, إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، التي تشمل فرعي “غزة والشمال” و”الوسطى والجنوب”، حيث يلتقى في المباراة النهائية بطل كل فرع.

وتقام جميع المباريات على الملاعب الكبيرة، وتكون مدة كل لقاء 50 دقيقة مقسمة على شوطين.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

محافظة غزة

المجموعة الأولى: (الأهلي الفلسطيني ، أكاديمية تشامبيونز ، المشتل ، التفاح)

المجموعة الثانية: (الشاطئ ، الصداقة ، أكاديمية المحترفين ، الشجاعية ، فلسطين)

المجموعة الثالثة: (الرضوان ، الزيتون ، غزة الرياضي ، الأكاديمية الفلسطينية)

محافظة الشمال:

المجموعة الرابعة: (شباب جباليا ، بيت لاهيا ، بيت حانون الأهلي ، نماء، خدمات جباليا)

المحافظة الوسطى

المجموعة الخامسة: (الصلاح ، الأقصى ، الرباط، اتحاد دير البلح ، أكاديمية الفيفا).

المجموعة السادسة: (أهلي النصيرات ، خدمات دير البلح ، شباب الزوايدة ، خدمات النصيرات ، أهلي البريج).

محافظة خانيونس

المجموعة السابعة: (اتحاد خانيونس ، أكاديمية القلعة ، شباب خانيونس ، خدمات خانيونس ، شباب معن، العطاء)

محافظة رفح

المجموعة الثامنة: (شباب رفح ، أكاديمية سكور، خدمات رفح ، جماعي رفح).

#بطولة الناشئين #قرعة #اتحاد الكرة #غزة

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