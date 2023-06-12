خدمات البريج يعود للسيطرة على عرش كرة السلة

غزة / سما /

توج خدمات البريج بلقب كأس جوال 2022-2023 لكرة السلة، “دورة الراحل عادل أسمري” برعاية المجلس الأعلى وشركة جوال، عقب فوزه (69-53)، في المباراة النهائية على جاره شباب البريج، وذلك مساء الأحد، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

بحضور الدكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، والأستاذ عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى، والكابتن إبراهيم حبش رئيس الاتحاد الفلسطيني، والأستاذ محمد العمصي الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية، وأعضاء الاتحاد الكابتن خليل أبو شمالة نائب رئيس الاتحاد، والدكتور أحمد حمدان، والأستاذ محمد ريان، والكابتن محمد أبو عيسى،والمهندس أيمن دويك رئيس بلدية البريج، والأستاذ عدنان عيسى رئيس نادي خدمات البريج، والأستاذ رامي أبو عجوة رئيس نادي شباب البريج، والاستاذ أحمد العواودة مسئول ملف الرياضة بشركة جوال، والعديد من الشخصيات الرياضية والقامات الوطنية.

وحسم خدمات البريج كافة نتائج أرباع المباراة لصالحه على النحو التالي:

ساد الضغط الدفاعي في بداية اللقاء، وحاول كل فريق أن يأخذ المبادرة في التسجيل، لكن التسرع في إنهاء الهجمة أدى إلى انخفاض معدل تسجيل النقاط في الدقائق الأولى، ثم بدأ المستوى في التحسن مع مرور الدقائق، فأخذ إبراهيم أبو رحال المبادرة في التسجيل لخدمات البريج 4 نقاط متتالية، في حين سجل أسامة موسى أولى نقاط الشباب من على خط الرميات الحرة، وسجل أبو رحال 5 نقاط أخرى منها ثلاثية، و4 نقاط سجلها أحمد وشاح و3 نقاط لرامي الجمال، وثلاثية لإبراهيم مصلح، فيما سجل للشباب اسامة موسى 4 نقاط أخرى، و5 نقاط لعبد العزيز جابر مصلح، لينتهي الربع 17-12 للخدمات.

وفي الربع الثاني ارتفع مستوى المباراة نسبيا، وبدأ كلا الفريقان يلعب بتركيز أفضل، فسجل للخدمات ثائر عيسى 6 نقاط منها ثلاثية، و4 نقاط لأحمد وشاح، و4 نقاط لأحمد مهدي، فيما سجل للشباب عبد العزيز جابر مصلح 6 نقاط، و4 نقاط لمهند أبو غزال، و3 نقاط لأسامة موسى، لينتهي الربع 20-16 للخدمات.

وفي الربع الثالث كثرت الأخطاء الفردية والاعتماد على النفس، فضاعت العديد من الكرات، وتوقفت المباراة مرات كثيرة لارتكاب الأخطاء الشخصية، وبات أكثر من لاعب مهددا بالاستبعاد لاقترابه من ارتكاب الخطأ الخامس، لكن مع ذلك تمكن الخدمات من إنهاء الربع لصالحه بنتيجة 14-9، بفضل تألق إبراهيم أبو رحال بتسجيله 8 نقاط، ونقطتين لكلا من إبراهيم مصلح، وأحمد وشاح ورامي الجمال تواليا، وسجل للشباب عبد العزيز جابر مصلح 5 نقاط، ونقطتين لأسامة موسى.

وفي الربع الرابع بدأ فارق النقاط يزداد، حتى وصل إلى 20 نقطة، فسجل للخدمات إبراهيم أبو رحال وأحمد وشاح 6 نقاط لكل منهما، و4 نقاط لإبراهيم مصلح، ونقطتين لأحمد مهدي، فيما حاول لاعبو الشباب تقليص الفارق واستغلال المهارات الفردية لتسجيل النقاط، فسجل أسامة موسى 8 نقاط، وعبد الرحمن العمصي 6 نقاط، ونقطتين لمهند أبو غزال، لينتهي الربع 18-16 للخدمات، وبنتيجة إجمالية 69-53.

وتوج الاتحاد خدمات البريج بكأس وميداليات المركز الأول، بالإضافة لجائزة مالية مقدمة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة قدرها 1000 دولار.

قاد اللقاء تحكيميا: الدولي سائد حميد، والدولي باسل كرون، والدولي سعيد ضيا زاده، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي محمد سكيك، ميقاتي 24 ثانية الدولي أحمد زعرب.