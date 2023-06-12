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الهباش: التسريبات الإسرائيلية حول مشروع تقسيم الأقصى خطيرة وتنذر بعواقب وخيمة

الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذّر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من عواقب وخيمة، إذا استمرت إسرائيل في محاولاتها فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

وأكّد الهباش، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أنّ فلسطين والقدس والمسجد الأقصى سوف تبقى عصية على مؤامرات التقسيم والتفتيت، محذرا من تبعات الإقدام الفعلي على إقرار ما يسمى مشروع قانون "عميت هليفي"، الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيًا وزمانيًا، وتمرير صبغة جديدة لاقتحامات المستوطنين له من أبوابه كافة، بالإضافة إلى إلغاء الرعاية الهاشمية للمقدسات.

وشدد قاضي القضاة على رفض جميع المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه، مطالبا بوقفة عربية، وإسلامية، ودولية جادة وعاجلة، لمنع الاحتلال من المضي قدمًا في مخططاته الاستيطانية والتوسعية، بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية صارمة بحق دولة الاحتلال، في خطوة جدية لمنعها من العبث بالمقدسات الدينية، كونها تجاوزت جميع الخطوط الحمراء.

#محمود الهباش #المسجد الأقصى

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