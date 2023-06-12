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جوارديولا يحدد موعد رحيله عن مانشستر سيتي

الثلاثاء 13 يونيو 2023 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يحدد موعد رحيله عن مانشستر سيتي



وكالات / سما /

حدد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، موعد رحيله عن تدريب السيتيزينز.

وكان السيتي، قد حسم لقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على إنتر ميلان (1-0) في المباراة النهائية، السبت الماضي.

ووفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، قرر جوارديولا الرحيل عن السيتي عقب انتهاء عقده الحالي مع السيتيزينز في صيف 2025.

وأشارت إلى أن جوارديولا من أنجح المدربين في تاريخ الكرة الإنجليزية، حيث فاز ب5 ألقاب بالبريميرليج، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، بالإضافة إلى كأس الرابطة 4 مرات، ولقب بطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع السيتي.

ومن المتوقع أن ينتقل جوارديولا للعمل في إيطاليا أو فرنسا، بعد مغادرته لمانشستر سيتي، في محاولة لإكمال الفوز بالألقاب في الدوريات ال5 الكبرى.

#جوارديولا #مانشستر سيتي

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