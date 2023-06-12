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ريال مدريد يحدد شرطه لضم هافيرتز

الثلاثاء 13 يونيو 2023 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يحدد شرطه لضم هافيرتز



وكالات / سما /

وضع ريال مدريد سيناريو واحد فقط للتعاقد مع الألماني كاي هافيرتز نجم تشيلسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى ريال مدريد لإحضار بديل فوري للفرنسي كريم بنزيما، الذي رحل عن سانتياجو برنابيو إلى نادي اتحاد جدة، عقب نهاية عقده بختام الموسم الجاري.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا أن هافيرتز يحظى بإعجاب كبير من قبل المدرب كارلو أنشيلوتي.​

وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر: "يحظى هافيرتز بتقدير كبير من أنشيلوتي، لكن لا توجد أي خطط لدى ريال مدريد لإنفاق 60 مليون يورو، إضافة إلى المتغيرات التي طلبها تشيلسي".

وأضاف: "المفاوضات متوقفة حاليا، لكن يمكن أن تعود من جديد إذا خفض تشيلسي من مطالبه المالية".

جدير بالذكر أن هافيرتز انضم لتشيلسي في صيف 2020، وساهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

#هافيرتز #تشيلسي #ريال مدريد

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