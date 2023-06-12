مفاجأة السوق: باريس يقرر بيع مبابي

وكالات / سما /

أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أقرب من أي وقت مضى من الرحيل عن حديقة الأمراء.

وكانت تقارير فرنسية قد اشارت في وقتٍ سابق إلى أن مبابي لن يُفعل البند الذي يُبقيه في باريس سان جيرمان حتى 2025.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن مبابي أبلغ الإدارة الباريسية عبر خطابٍ رسمي بأنه لن يُمدد تعاقده مع النادي في يونيو المُقبل.

وأشار التقرير إلى أن قرار مبابي قد يُجبر باريس سان جيرمان على بيع مبابي هذا الصيف، وذلك لتجنب خسارته بشكلٍ مجاني حينما ينتهي التعاقد الموسم المُقبل.

ويتوقع النادي الفرنسي مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لإتمام صفقة بيع مبابي الذي يُقدم مستويات رائعة في كافة البطولات مع النادي والمُنتخب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الباريسية مُتفاجئة من خطاب مبابي، ومن قيام اللاعب بإرسال نسخة من الخطاب الذي أفصح فيه عن نواياه لصحيفة ليكيب الفرنسية قبل إرسال نسخة النادي.

وبالتأكيد سيكون ريال مدريد على رأس الراغبين في توقيع مبابي هذا الصيف، وذلك بعد ارتباط اسم اللاعب الفرنسي بخطوة انتقال مُحتملة للميرنجي خلال السنوات الأخيرة.

وأبدى رئيس النادي فلورنتينو بريز ترحيباً كبيراً بفكرة قدوم مبابي، وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن إمكانية تحقيق حلم مبابي بتمثيل ألوان الملكي.