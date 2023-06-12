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فرينكي دي يونج لا يستبعد تماماً رحيله عن برشلونة هذا الصيف

الثلاثاء 13 يونيو 2023 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرينكي دي يونج لا يستبعد تماماً رحيله عن برشلونة هذا الصيف



وكالات / سما /

لمح الهولندي فرينكي دي يونج لاعب فريق برشلونة الإسباني إلى إمكانية رحيله عن البرسا هذا الصيف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يرغب في البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

وارتبط اسم فرينكي دي يونج ابن 26 عاماً بالرحيل عن صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية والانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبالفعل توصل برشلونة لاتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن بيع دي يونج، ولكن اللاعب رفض الرحيل وتمسك بالبقاء مع البرسا.

وأصبح الآن فرينكي دي يونج أحد أهم لاعبي برشلونة بتشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز، ولكن بالرغم من وضعه المستقر الحالي عكس الصيف الماضي، إلا أنه يفتح الباب أمام رحيله الآن.

وتحدث فرينكي دي يونج في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً أشعر أنني بحالة جيدة في برشلونة”.

وأضاف “كما هو الحال دائماً، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسأبقى في برشلونة الموسم المقبل”.

وتابع “لا يمكنك أن تقول إنها 100% في كرة القدم، لكني أفترض أنني سأكون في برشلونة العام المقبل”.

#فرينكي دي يونج #برشلونة

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