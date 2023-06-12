شرط نيمار للموافقة على الانتقال إلى الهلال

وكالات / سما /

حدد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، قيمة الراتب الذي يريد الحصول عليه للموافقة على الانتقال إلى الهلال السعودي، وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

انتقل مسؤولو الهلال السعودي، للتفاوض مع نيمار دا سيلفا وذلك بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حسم قراره بالموافقة عرض إنتر ميامي الأمريكي.

وحسب موقع “calcioinpillole” الإيطالي فأن نيمار قد ينتقل إلى الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية، في صفقة قياسية جديدة بعد قدوم الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن الهلال يتجه لضم نيمار من باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعدما أضاع النادي فرصة التعاقد مع ليونيل ميسي.

وأضاف الموقع أن الهلال سيحصل على الضوء الأخضر من باريس سان جيرمان لإبرام الصفقة، ولكن نيمار يطلب الحصول على نفس الراتب الذي يتقاضيه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، أي حوالي 200 مليون يورو.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي خلال ميركاتو يناير الماضي، في صفقة قياسية لمدة موسمين ونصف مقابل 500 مليون يورو، بحيث يحصل على راتب سنوي قيمته 200 مليون.

وذكر الموقع الإيطالي أن ممثلي النادي السعودي متواجدين في باريس من أجل التفاوض بشأن نيمار، الذي لم يكن قريباً جداً من الرحيل عن الفريق الباريسي في الصيف الحالي.

يُشار إلى أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة في صفقة قياسية كلفت النادي الباريسي مبلغ 222 مليون يورو، ويرتبط اللاعب بعقدٍ ساري مع النادي الباريسي حتى 2025 مع خيار التمديد لعام آخر.