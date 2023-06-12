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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

غدا التصويت على تمثيل اللجنة لانتخاب القضاة

11 ضابطا كبيرا في الشرطة استقالوا من مناصبهم مؤخرا

الحكومة فشلت في حربها ضد الإجرام في المجتمع العربي

نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا حول الإجرام في المجتمع العربي دون دعوة عربي واحد

إسرائيلي أجرى عملية تزوير بمليار دولار في تركيا

"معاريف":

تقديرات: سيتم انتخاب ممثلين من الائتلاف للجنة انتخاب القضاة

المعارضة تهدد بالانسحاب من المفاوضات في بيت الرئيس الإسرائيلي

لبيد خلال شهادته في محكمة نتنياهو: الكذابون (يعني نتنياهو) يعتقدون أن الجميع كذلك

مديرة روضة أطفال من إيلات متهمة بالتنكيل وتعذيب الأطفال في 380 حالة

وفاة برلسكوني الذي كان له الأثر الكبير في إيطاليا

"هآرتس":

تقديرات إسرائيلية: واشنطن ستمتنع عن تعريف التفاهمات مع إيران "بالاتفاق"

لبيد وضع في شهادته ضد نتنياهو حجرا إضافيا في الجدار حول نتنياهو

بن غفير يقدم اقتراح قانون يمكنه من إصدار أوامر الاعتقال الإداري ومنع السفر ومصادرة جوازات السفر

سفارة السعودية في واشنطن: التطبيع مع إسرائيل يتعلق بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

#الصحف الإسرائيلية

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