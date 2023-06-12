عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة شابين برصاص الاحتلال في نابلس والزبابدة، وتجريف شارع وهدم غرفة وبئر في بلدة حزما شمال القدس.

كما عنونت الصحف، قرار اللجنة اللوائية الاسرائيلية توسيع البناء الاستيطاني في المثلث الغربي شمال القدس الشرقية على أراضي قرى لفتا، وبيت اكسا، وبيت حنينا التحتا، وشعفاط.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

-إصابة شابين في نابلس والزبابدة والاحتلال يجرف شارعًا ويهدم غرفة وبئرًا في حزما

-الرئيس يهاتف زكي طارق زكي معزيًا بوفاة والدته

-حكومة الاحتلال تبلغ إدارة بايدن عزمها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة

-بناء على تعليمات الرئيس: وزير الأوقاف يسلم عائلة النبهان مساعدة مالية

-مسؤول حقوقي أوروبي: إسرائيل تتجاهل عنف المستوطنين

-مجلس الوزراء يقرر تعزيز عمل لجنة إعمار الخليل

-الأسرى يقررون إغلاق الأقسام اليوم بشكل جزئي

-اشتية يطالب بدور أوروبي فعال لإلزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة

-أبو الغيط: القضية الفلسطينية على رأس أجندة الدبلوماسية العربية

-المالكي ونظيره السعودي يبحثان في الرياض آخر المستجدات والتطورات السياسية

-"المالية": لا صحة لما يتم تداوله حول إمكانية صرف ثلاثة رواتب

الأيام:

-مخطط استيطاني اسرائيلي جديد لبناء 4500 وحدة بالضفة الغربية

-اقتحامات وإصابات في مناطق عدة.. مهاجمة مركبات مواطنين وإحراق حقول

-الاتحاد الأوروبي: الحكومة الاسرائيلية تتجاهل عنف المستوطنين

-جماعات الاستيطان تطلب قرارًا مفتوحًا بإخلاء عائلة غيث صب لبن من منزلها بالقدس القديمة

-أميركا تعبر عن قلقها من قرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

-"المعابر والحدود" تدعو المسافرين لتنظيم سفرهم اليوم وغدًا وتجنب الازدحام

-الحكومة تقرر زيادة الدعم المالي للجنة إعمار الخليل

-أميركا تطلب العودة لمنظمة "اليونسكو" بعد أن انسحبت منها بسبب فلسطين

-"هآرتس" تكشف عن إخفاقات جديدة في عملية الشهيد عدي التميمي

القدس:

-اسرائيل تقرر توسيع مستوطنتين بالقدس وتبلغ واشنطن نيتها إقامة 4 آلاف وحدة بالضفة

-إصابات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

-"بتسيلم" عنف المستوطنين نتيجة لحماية الحكومة وبدعمها وتحت رعاية الجيش

-الأسرى يغلقون الأقسام في السجون اليوم

-الحكومة تقرر تعزيز عمل لجنة إعمار الخليل

-مسؤول حقوقي أوروبي: إسرائيل تتجاهل عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

-اشتية يطالب بدور أوروبي فعال لإلزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة