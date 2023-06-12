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الاحتلال يداهم منزلا في مدينة جنين

الثلاثاء 13 يونيو 2023 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

داهمت  قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا في مدينة جنين وسط اندلاع مواجهات .

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة للحي الشرقي ونشر  القناصة على اسطح العمارات وسط إندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي أطلقت  القنابل الصوتية والأعيرة النارية وداهمت منزل المواطن عدي زهير بعجاوي في الحي وعاثت فسادا وخرابا بمحتوياته واستجوبت ساكنيه .

في السياق، كثفت تلك القوات من تواجدها العسكري ونصب الكمائن والحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة، واقتحمت قرى فقوعة وجلبون ورمانة. 

#الاحتلال #جنين

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