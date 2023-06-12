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الرئيس عباس يصل الصين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام

الثلاثاء 13 يونيو 2023 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل الصين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام



رام الله / سما /

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.


وسيلتقي الرئيس خلال الزيارة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي سيادته عددا من كبار المسؤولين الصينيين.


ويرافق الرئيس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الصين فريز مهداوي.

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